Amazon оголосить про нові інвестиції у Францію у розмірі 1,2 мільярда євро

Американський інтернет-гігант Amazon оголосить про нові інвестиції у Францію в розмірі 1,2 мільярда євро (1,3 мільярда доларів).

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, про нові інвестиції оголосить британський фармацевтичний гігант GSK.

Водночас консалтингова компанія Accenture оголосить про плани створення нових робочих місць у секторі штучного інтелекту.

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Довідка. GSK - це транснаціональна медична, фармацевтична, мікробіологічна компанія, зі штаб-квартирою в Брентфорді (Великий Лондон, Сполучене Королівство). Станом на 2013 року шоста фармацевтична компанія планети за доходами.

Accenture plc — це консалтингова компанія із списку Fortune Global 500, котра уже поглинула більше 280 менших фірм, з яких 165 компаній за останні 5 років. Станом на 2022 рік Accenture вважається найбільшою консалтинговою компанією в світі за кількістю співробітників.