У Росії - чергова смерть топ-менеджера енергетичної галузі

Друга за обсягами нафтовидобутку в Росії компанія "Лукойл" повідомила про смерть голови ради директорів Володимира Некрасова.

Про це йдеться в заяві на сайті нафтової компанії, повідомляє Forbes Russia.

Некрасову було 66 років. За попереднім висновком лікарів, смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності.

Нагадуємо:

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Від початку 2022 року в Росії за нез'ясованих обставин загинуло приблизно 40 топменеджерів, бізнесменів та інших російських управлінців, у деяких випадках - разом із їхніми сім'ями.

Окремим рядком стоїть хвиля смертей топменеджерів енергетичної галузі РФ, яка також розпочалася 2022 року.

Що стосується "Лукойлу", на початку серпня 2022 року з вікна Центральної клінічної лікарні випав віцепрезидент "Лукойлу" Равіль Маганов.

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Низка смертей торкнулася також колишнього топменеджера "Лукойла" Олександра Суботіна, який помер у травні 2022 року в підмосковних Митищах, попередньо після антипохмільного сеансу з шаманами.

Серед топменеджерів найбільших нафтогазових компаній Росії можна також згадати Леоніда Шульмана. У січні 2022 року в елітному селищі Ленінградської області 60-річного главу транспортної служби "Газпром інвест" виявили мертвим.

25 лютого 2022 року знайшли мертвим 61-річного Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. Поліція попередньо встановила, що чоловік наклав на себе руки. Поруч із його тілом лежала записка.

18 квітня 2022 року в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його доньку і дружину. Тіла знайшли у квартирі на Університетському проспекті - їх виявила родичка, яка не змогла додзвонитися кілька днів до Аваєвих.

21 квітня 2022 року колишнього топменеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеню, його дружину і доньку було знайдено мертвими в Іспанії. Їхні тіла виявили в будинку в населеному пункті Льорет-де-Мар (провінція Жирона). Протосеня володів статками в 400 млн євро і жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на великодні свята.

У липні 2022 року в передмісті Петербурга виявлено тіло 61-річного Юрія Воронова, голови транспортної компанії "Астра Шиппінг", що займалася арктичними підрядами "Газпрому". Воронова виявили в басейні з простреленою головою.

Одна з останніх смертей трапилася навесні 2023 року - першого заступника генерального директора і головного інженера "Якутськенерго" Ігоря Шкурка знайшли мертвим у слідчому ізоляторі Якутська.