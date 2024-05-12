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"Війна" за чіпи: Південна Корея готує пакет на 7 мільярдів доларів для індустрії мікросхем

Неділя, 12 травня 2024, 14:45 - Артур Крижний

Південна Корея готує пакет підтримки інвестицій та досліджень у галузі мікросхем на суму понад 10 трильйонів вон (7,30 млрд доларів).

Про це заявив міністр фінансів Південної Кореї, пише Reuters.

Міністр фінансів Чхве Санг-Мок заявив, що уряд незабаром оголосить деталі пакету заходів, який націлений на виробників чипів, обладнання та компанії, що працюють без виробництва по всьому ланцюжку поставок напівпровідників.

Програма може включати пропозиції кредитів і створення нового фонду, що фінансується державними і приватними фінансовими установами, заявив Чой на зустрічі з керівниками вітчизняних виробників обладнання для виробництва мікросхем.

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Південна Корея також будує мегакластер з виробництва мікросхем на півдні від своєї столиці Сеула, який вона позиціонує, як найбільший у світі високотехнологічний комплекс.

Президент Юн Сок Йол пообіцяв спрямувати всі можливі ресурси на перемогу у "війні" за чіпи, пообіцявши податкові пільги для інвестицій.

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Нагадаємо:

Адміністрація США Джо Байдена відкликала експортні ліцензії, які дозволяють компаніям Intel і Qualcomm постачати для Huawei напівпровідники.

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Економічна правда
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