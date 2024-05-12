Україна залучала аварійне постачання електроенергії з трьох країн

В Україні минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Сумарний обсяг екстреного постачання становив менш як 3% від добового споживання електроенергії, йдеться в повідомленні.

На запит України в неділю, 12 травня, уже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.

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Також сьогодні Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі - отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, в Міненерго закликають споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері, з 17:00 до 22:00).

Промисловості слід переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

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Економічна правда.