США планують у 4 рази збільшити мита на імпортовані з Китаю електромобілі

Уряд Сполучених Штатів планує наступного тижня різко підвищити мита на імпортовані з Китаю електромобілі, напівпровідники, медичні засоби, а також сонячні панелі й інше обладнання "зеленої" енергетики.

Про це з посиланням на власні джерела в адміністрації США повідомляє АР.

Так, наприклад, ввізні мита на китайські електромобілі зростуть учетверо - з нинішніх 25% до 100%.

Такий крок американського уряду пов’язують із проблемою "надлишкових потужностей" Китаю з виробництва електромобілів та іншої продукції, які можуть становити загрозу робочим місцям і нацбезпеці США.

Розвинені промислові країни, включаючи Сполучені Штати та їхніх європейських союзників, побоюються, що хвиля дешевого китайського експорту в зазначених групах товарів переповнить їхні ринки і завдасть значної шкоди місцевим виробникам.

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Нагадаємо:

Китайський автовиробник BYD розгляне можливість будівництва другого заводу в Європі у 2025 році, а до 2030 року компанія планує зайняти "провідну позицію" як виробник електрокарів у Європі.

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Згідно з новим аналізом, ЄС доведеться запровадити величезні митні тарифи на рівні близько 50 відсотків, щоб зупинити потік дешевих китайських електромобілів до блоку.