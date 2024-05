Через найбільшу магнітну бурю за останні 20 років, супутники Starlink погіршать свій звʼязок

Starlink, підрозділ компанії SpaceX Ілона Маска, попередив у суботу про "погіршення якості послуг", оскільки Земля потерпає від найбільшої геомагнітної бурі з 2003 року, спричиненої сонячною активністю.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Маск заявив у своєму пості в соцмережі X, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском через геомагнітну бурю, але поки що тримаються.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2

Реклама: