ДОТ уклав перші контракти на постачання продуктів для ЗСУ, але не через Prozorro

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" уклала державні контракти на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного минулого тижня.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Згідно з умовами договорів, постачання здійснюватиметься в 4 сектори:

Волинська, Рівненська, Житомирська області Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області

Договори з компаніями-виробниками харчової продукції уклали в межах чинного законодавства без використання електронної системи.

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"Середня ціна за комплект склала 109,35 грн за од. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній будуть опубліковані в системі Prozorro до кінця тижня", - додали в агенції.

Також у ДОТ нагадали, що дублювання областей постачання в секторах зумовлене безпековими міркуваннями.

Також 11 березня ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на постачання в сектори:

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Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області

Чернівецька, Івано-франківська, Тернопільська області

Львівська, Івано-франківська, Тернопільська області

Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області

Закарпатська, Львівська, Івано-франківська області

Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області

Також Держоператор тилу переоголосив збір пропозицій на постачання продуктів харчування в 2 сектори, що пов'язано із дискваліфікацією усіх пропозицій у першому раунді:

Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області

Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області

Нагадуємо:

Великі торговельні мережі не долучились до перших тендерів Державного оператора тилу Міноборони. Причиною цього є каталог продуктів.