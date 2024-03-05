Цього року виробництво дронів в Україні може сягнути 2 мільйонів одиниць

Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а до кінця року Україна може вийти на загальну цифру у 2 мільйонів безпілотників.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону.

"Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - сказала Гвоздяр.

Вона зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях ми здатні виготовити близько 150 тисяч одиниць БпЛА на місяць, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.

Загалом у цьому секторі задіяно близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.

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Нагадаємо:

19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році.

Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.

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