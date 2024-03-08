Рекрутинг до Сил оборони: зараз є понад 8500 активних вакансій від 1245 частин

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У межах проєкту із рекрутингу до Сил оборони українцям наразі пропонують 8520 вакансій, які надійшли від 1245 частин.

Про це пише DOU із посиланням на коментар Міноборони.

За даними міністерства, на 8520 вакансій вже є 105 891 відгук, тобто на одну позицію претендують 12 кандидатів. На початку 2024 року таких вакансій було орієнтовно 3200, а відгуків понад 46 тисяч, додає DOU.

У Міноборони також розповіли про результати роботи першого рекрутингового центру, який нещодавно запрацював у Львові.

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"Тут провели 187 співбесід. Оформили 100 анкет кандидатів на військову службу, 39% із них допомогли сконтактуватися з військовими частинами. 10% кандидатів - жінки", - зазначили в міністерстві.

У планах Міноборони - відкрити рекрутингові центри у всіх великих містах України.

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Нагадаємо:

У кінці 2023 року Міноборони уклало угоди з чотирма компаніями (Lobby X, Work.ua, "OLX Україна" та Robota.ua), які почали співпрацю у сфері військового рекрутингу. За два місяці кампанії назбиралося понад 1,8 тис вакансій від майже 400 підрозділів.

Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та "OLX Робота" отримали майже 37,5 тис відгуків на військові вакансії.

Міністерство оборони України спільно з Robota.ua розпочали співпрацю з Державним центром зайнятості.

Економічна правда