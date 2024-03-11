ГОТ заключил первые контракты на поставку продуктов для ВСУ, но не через Prozorro

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" заключило государственные контракты на поставку питания для ВСУ по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного на прошлой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.

Согласно условиям договоров, поставки будут осуществляться в 4 сектора:

Волынская, Ровенская, Житомирская области Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области

Договоры с компаниями-производителями пищевой продукции заключили в рамках действующего законодательства без использования электронной системы.

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"Средняя цена за комплект составила 109,35 грн за ед. Отчет о заключенных договорах включая названия компаний будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели", - добавили в агентстве.

Также в ДОТ напомнили, что дублирование областей поставки в секторах обусловлено соображениями безопасности.

Также 11 марта ДОТ объявил сбор коммерческих предложений на поставку в сектора:

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Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области

Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области

Черновицкая, Ивано-франковская, Тернопольская области

Львовская, Ивано-франковская, Тернопольская области

Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области

Закарпатская, Львовская, Ивано-франковская области

Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области

Также Госоператор тыла переобъявил сбор предложений на поставку продуктов питания в 2 сектора, что связано с дисквалификацией всех предложений в первом раунде:

Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области

Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области

Напоминаем:

Крупные торговые сети не присоединились к первым тендерам Государственного оператора тыла Минобороны. Причиной этого является каталог продуктов.