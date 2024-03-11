Все разделы
Укр / Рус

ГОТ заключил первые контракты на поставку продуктов для ВСУ, но не через Prozorro

Понедельник, 11 марта 2024, 12:55 - Анастасия Жарикова

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" заключило государственные контракты на поставку питания для ВСУ по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного на прошлой неделе. 

Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.

Согласно условиям договоров, поставки будут осуществляться в 4 сектора: 

  1. Волынская, Ровенская, Житомирская области
  2. Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области
  3. Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области
  4. Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области

Договоры с компаниями-производителями пищевой продукции заключили в рамках действующего законодательства без использования электронной системы. 

Реклама:

"Средняя цена за комплект составила 109,35 грн за ед. Отчет о заключенных договорах включая названия компаний будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели", - добавили в агентстве.

Также в ДОТ напомнили, что дублирование областей поставки в секторах обусловлено соображениями безопасности. 

Также 11 марта ДОТ объявил сбор коммерческих предложений на поставку в сектора: 

Реклама:
  • Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области
  • Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области 
  • Черновицкая, Ивано-франковская, Тернопольская области 
  • Львовская, Ивано-франковская, Тернопольская области 
  • Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области 
  • Закарпатская, Львовская, Ивано-франковская области
  • Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области

Также Госоператор тыла переобъявил сбор предложений на поставку продуктов питания в 2 сектора, что связано с дисквалификацией всех предложений в первом раунде: 

  • Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области
  • Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области

Напоминаем:

Крупные торговые сети не присоединились к первым тендерам Государственного оператора тыла Минобороны. Причиной этого является каталог продуктов.

Минобороны тендер продукты ВСУ
Реклама:
Материалы по теме
Рекрутинг в Силы обороны: сейчас есть более 8500 активных вакансий от 1245 частей 8 марта 2024, 20:35
В этом году производство дронов в Украине может достичь 2 миллионов единиц 5 марта 2024, 14:25
Минобороны потратит 3 миллиарда на закупку 20 тысяч дронов 5 марта 2024, 14:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте