У перших закупівлях продуктів для армії не взяв участь жодний ритейлер: причина

Великі торговельні мережі не долучились до перших тендерів Державного оператора тилу Міноборони. Причиною цього є каталог продуктів.

Про це повідомив директор підприємства Арсен Жумаділов, передає liga.net.

"Для великих мереж досі є малозрозумілою модель, яка використовується для продовольчого забезпечення, а саме – закупівля комплектів за каталогом. [У них] є питання до комплектів каталогу, що стосуються кількості, асортименту. Мережі кажуть, що не всі позиції імпортують і контрактують для потреб споживачів, які приходять до них у магазини", – сказав Жумаділов на пресконференції.

За його словами, Міноборони збирається переглянути каталог і прибрати з нього позиції, які ніколи не замовлялися. Це буде кілька десятків пропозицій - переважно нестандартні й екзотичні товарні одиниці.

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Також керівник Держоператора тилу підкреслив, що будь-яких преференцій торговельним мережам міністерство робити не буде.

"Чи вийде ритейл, чи не вийде ритейл – це рішення ритейлу", – сказав Жумаділов.

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Міністерство оборони та агенція "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для армії, яка стартує з 1 квітня, та запросили долучитися до неї ритейлерів.