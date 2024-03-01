Канада посилює санкції проти російських діамантів

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 1 березня оголосила про посилення з партнерами з "Групи семи" санкцій проти російських діамантів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням канадського уряду, Канада запроваджує додаткові обмеження на імпорт російських діамантів і ювелірних виробів із Росії, які стосуються коштовностей вагою від 1 карата й більше.

Цей крок відповідає зобов'язанням, який взяли на себе лідери G7 у лютому, травні та грудні 2023 року, щодо "обмеження доходів режиму Путіна від експорту непромислових алмазів з Росії", додали там.

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Уряд Канади зазначає, що Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів, видобуток яких у 2022 році оцінюється у понад 4,7 мільярда доларів.

Також РФ є значним світовим експортером діамантів і виробів з них, причому вартість її загального експорту перевищила приблизно 5,2 мільярда доларів у тому ж 2022-му.

Нагадаємо, держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

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До 1 вересня 2024-го країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

Європейська правда