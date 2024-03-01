У зверненні до Федеральних зборів Путін наобіцяв росіянам на 130 мільярдів доларів - Bloomberg

Обіцянки, які президент РФ Володимир Путін озвучив перед президентськими виборами в Росії, можуть коштувати країні десятки мільярдів доларів протягом наступних шести років.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Аналітики вважають, що нові національні проєкти, запропоновані Путіним у щорічному зверненні до Федеральних зборів, разом з ініціативами щодо підвищення рівня життя та масштабним списанням боргів російським регіонам, можуть коштувати казні Кремля понад 130 мільярдів доларів, які наразі не враховані в бюджеті", - пише агентство.

Аналіз, проведений інвестиційним директором Astra Asset Management Дмитром Полевим, показує, що проєкти можуть коштувати Росії до 2 трильйонів рублів на рік, або понад 130 мільярдів доларів США за шість років. Це враховує не тільки державні витрати, але й пропоноване списання двох третин позик, наданих з федерального бюджету російським регіонам, а також інвестиції в комунальні послуги.

Реклама:

Пропозиції Путіна включають розширення державної підтримки для підвищення народжуваності та тривалості життя, а також інвестиції в покращення інфраструктури, стимулювання розвитку технологій та збільшення експорту не нафтової продукції. Кілька інших ідей спрямовані на розвиток людських ресурсів, оскільки Росія стикається з гострою нестачею робочої сили, що погіршується через війну в Україні.