Болгарія припинила імпорт нафти з Росії

У Болгарії відсьогодні набуває чинності повна заборона на ввезення російської нафти в країну.

"Відсьогодні набуває чинності повна заборона на імпорт російської нафти в нашу країну, після того, як з 1 січня також заборонили експорт продукції, виготовленої з російської сировини", - пише інформагентство.

Причиною заборони стала війна Росії проти України. З середини 2023 року в болгарському парламенті розгорілися суперечки. Частина партій виступали за повну заборону на російську нафту. Так було ухвалено рішення Національних зборів, яким з початку цього року було запроваджено поетапне скорочення імпорту російської нафти.

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Нагадаємо:

У червні минулого року стало відомо, що Міністерство енергетики Болгарії готує арбітражний позов проти "Газпрому" за призупинення постачання газу у квітні 2022 року.

Болгарія намагалася відновити контакти з "Газпромом" і просила поновити постачання газу, але російська компанія відмовилася дати чітку відповідь.

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Уряд Болгарії не відмовився від можливості судитися з російським "Газпромом" за припинення поставок газу через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.