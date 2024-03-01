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Торік ЄС скоротив імпорт російської металургійної продукцї майже на 40%

П'ятниця, 1 березня 2024, 18:50 - Артур Крижний

У порівнянні з 2022 роком, Європейський союз у 2023 році скоротив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 39,5%, до 4,8 млн тонн. 

Про це свідчать дані Eurostat, пише GMK Center

Витрати на імпорт російської продукції ГМК за минулий рік скоротились на 38,5% у порівнянні з 2022 роком, до 2,4 мільярда євро.

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати – 69,4% від загального обсягу імпорту. За рік ЄС імпортував з РФ 3,11 млн тонн відповідної продукції, що на 16,6% менше ніж у 2022 році. Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію – 1,22 млн тонн (-16,8%).

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Постачання залізної руди з РФ в ЄС за 2023 рік становили 332,3 тисячі тонн, що на 88,2% менше у порівнянні з 2022 роком. Більшу частину сировини відвантажено до Словаччини – 185,94 тисячі тонн (-66%). Імпорт феросплавів склав 46,1 тисячі тонн (-63,9%), чавуну – 1,4 млн тонн (+20,1%), металобрухту – 35,1 тис. т (-95,3%).

Серед основних споживачів цієї російської продукції ГМК у 2023 році були:

  • чавун – Італія – 1,18 млн т (+22,1%);
  • феросплави – Нідерланди – 34,5 тис. т (-67,5%);
  • брухт – Литва – 31,35 тис. т (+84%).

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ГМК РФ експорт імпорт
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