Канада ужесточает санкции против российских бриллиантов

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 1 марта объявила об усилении с партнерами из "Группы семи" санкций против российских бриллиантов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению канадского правительства, Канада вводит дополнительные ограничения на импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий из России, которые касаются драгоценностей весом от 1 карата и более.

Этот шаг соответствует обязательствам, который взяли на себя лидеры G7 в феврале, мае и декабре 2023 года, по "ограничению доходов режима Путина от экспорта непромышленных алмазов из России", добавили там.

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Правительство Канады отмечает, что Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, добыча которых в 2022 году оценивается в более 4,7 миллиарда долларов.

Также РФ является значительным мировым экспортером бриллиантов и изделий из них, причем стоимость ее общего экспорта превысила примерно 5,2 миллиарда долларов в том же 2022-м.

Напомним, государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях ввести ограничения на бриллианты российского производства.

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До 1 сентября 2024 года страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

Европейская правда