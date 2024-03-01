Поляки повністю заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Шегині"

Польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" - не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Сьогодні маємо певну зміну у напрямку пункту пропуску "Шегині". О 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", - розповів він.

Також, представник ДПСУ розповів про "нульові" показники перетинів кордону вантажівками у напрямку пункту пропуску "Ягодин".

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"За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше польські фермери не пропускають тут жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", - додав він.

Нагадаємо:

29 лютого польські фермери повідомили, що планують частково блокувати рух на кордоні з Литвою протягом тижня.

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У п'ятницю польські фермери провели протест на кордоні з Литвою проти реекспорту української агропродукції з балтійської країни. Протестувальники не намагались заблокувати рух транспорту.

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