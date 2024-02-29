Показники перевищили рівень 2021 року: скільки агропродукції Польща імпортувала з Росії 

За 2023 рік Польща імпортувала з Росії товарів на 2,6 млрд дол, а з Білорусі – на 450 млн дол. Якщо поглянути лише на аграрну продукцію, то її імпорт з Росії в Польщу сягнув 117 млн дол та перевищив рівень 2021 року, тобто рівень до повномасштабної війни.

Про це свідчать дані зі статті ЕП.

"Зокрема, понад як удвічі зріс імпорт зернових та олійних, майже незмінним залишились обсяги імпорту олії. Натомість, ввезення шротів та інших залишків переробки впало з 25 млн дол у 2021 році до лише 1 млн дол у 2023 році", – йдеться у матеріалі.

Схожа ситуація склалася і у торгівлі поляків з Білоруссю. Імпорт зернових, олійних та шротів поступово зростав як у 2022 році, так і в 2023 році. Загалом Польща торік заплатила білорусам 55 млн дол за придбану агропродукцію.

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Довідково: аграрною продукцією вважається обсяг торгівлі товарами, класифікованими як HS 10 "Зернові", HS 12 "Олійні культури", HS 15 "Насіння" та HS 23 "Залишки переробки, шроти". Продукти харчування не враховані.

"Проте для розуміння масштабу цієї проблеми потрібно враховувати два факти. Обсяги імпорту Польщі з Росії та Білорусі суттєво менші обсягів її імпорту з України. Торік з України до Польщі було продано агропродукції на 1,3 млрд дол, тоді як з РФ чи Білорусі – на 117 млн дол та 55 млн дол відповідно", – сказано у статті.

Крім шроту, Польща майже не імпортує інші товари з РФ та Білорусі, на які накладала ембарго щодо України. Єдина позиція, яка все ж присутня, це російське насіння соняшнику, проте в мізерних обсягах – близько 50 тис дол щомісяця.

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Більше читайте у статті ЕП: На кордоні з Україною – висипають зерно, а з Білоруссю – вільний трафік. Як Польща купує російську агропродукцію

Нагадаємо:

Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.