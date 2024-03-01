Польські фермери протестували на кордоні з Литвою: рух транспорту не блокували
Польські фермери провели протест на кордоні з Литвою проти реекспорту української агропродукції з балтійської країни.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначають, що протестувальники не намагались заблокувати рух транспорту, але перевіряли вантажівки, що перетинають кордон.
Протестувальники запевняють, що українська продукція, яка потрапляє в Литву, реекспортується до країн ЄС.
"Воно прибуває до Литви, Латвії, документи змінюються, і ця продукція потім розповсюджується по всій Європі як європейський продукт, на якому написано, що він відповідає всім стандартам, але він не відповідає жодним санітарним нормам", - сказав організатор протесту Кароль Печинський в інтерв'ю агентству Reuters.
У литві такі звинувачення відкидають, зазначаючи, що подібний звинуваченням реекспорт не несе комерційного сенсу.
Читайте також: На кордоні з Україною – висипають зерно, а з Білоруссю – вільний трафік. Як Польща купує російську агропродукцію
Нагадаємо:
29 лютого польські фермери повідомили, що планують частково блокувати рух на кордоні з Литвою протягом тижня.
Литовська міністерка економіки наголосила, що такі форми протесту є порушенням принципу ЄС про вільне пересування товарів і людей.