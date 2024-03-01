Польські фермери протестували на кордоні з Литвою: рух транспорту не блокували

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Польські фермери провели протест на кордоні з Литвою проти реекспорту української агропродукції з балтійської країни.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначають, що протестувальники не намагались заблокувати рух транспорту, але перевіряли вантажівки, що перетинають кордон.

Протестувальники запевняють, що українська продукція, яка потрапляє в Литву, реекспортується до країн ЄС.

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"Воно прибуває до Литви, Латвії, документи змінюються, і ця продукція потім розповсюджується по всій Європі як європейський продукт, на якому написано, що він відповідає всім стандартам, але він не відповідає жодним санітарним нормам", - сказав організатор протесту Кароль Печинський в інтерв'ю агентству Reuters.

У литві такі звинувачення відкидають, зазначаючи, що подібний звинуваченням реекспорт не несе комерційного сенсу.

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Нагадаємо:

29 лютого польські фермери повідомили, що планують частково блокувати рух на кордоні з Литвою протягом тижня.

Литовська міністерка економіки наголосила, що такі форми протесту є порушенням принципу ЄС про вільне пересування товарів і людей.