Поляки полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Шегини"

Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" - не пропускают фур ни на въезд, ни на выезд из Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Сегодня имеем определенное изменение в направлении пункта пропуска "Шегини". В 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует либо в сторону Украины, либо в сторону Польши. Хотя и до этого на В этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками", — рассказал он.

Также представитель ГНСУ рассказал о "нулевых" показателях пересечений границы грузовиками в направлении пункта пропуска "Ягодин".

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"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 грузовиков следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении ", – добавил он.

Напомним:

29 февраля польские фермеры сообщили, что планируют частично блокировать движение на границе с Литвой в течение недели.

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В пятницу польские фермеры провели протест на границе с Литвой против реэкспорта украинской агропродукции из страны Балтии. Протестующие не пытались заблокировать движение транспорта.

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