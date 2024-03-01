Польща імпортує з Білорусі шрот, який заборонила ввозити з України 

Польща імпортує з Білорусі ріпаковий шрот, який раніше заборонила ввозити з України під тиском протестувальників. Залишки переробки ріпаку використовують у кормах для свійських тварин.

Про це свідчать дані зі статті ЕП.

Польща за 2023 рік заплатила білорусам 55 млн дол за придбану агропродукцію. Важливо, що серед цих товарів був ріпаковий шрот, тобто залишки переробки ріпаку, який використовується у кормах для свійських тварин.

"З вересня 2023 року Польща заборонила ввезення цієї продукції з України під тиском протестувальників, натомість продовжила імпортувати його з сусідньої Білорусі. Ба більше, обсяги зросли після запровадження ембарго: у жовтні-грудні поляки придбали у Білорусі ріпакового шроту на 7,7 млн дол", – йдеться у статті.

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У розпорядженні редакції також є розмова з представниками польської компанії Agrolok, з якою на прохання УП зв'язалась людина, представляючись менеджером однієї з білоруських компаній, щоб, за легендою, запропонувати купівлю ріпакового шроту з доставкою з Бресту. Із змісту розмови стає зрозумілим, що представник польської компанії зацікавився такою можливістю.

Почувши, що походження товару насправді російське, попри білоруські документи, представник польської компанії все одно просить надіслати деталі пропозиції на пошту.

Інша менеджерка цієї ж компанії поставилася до російського походження обачніше. "Це вже зовсім інша розмова. Давайте я краще уточню. Якщо по документах буде Білорусь, то це ще півбіди", – каже представниця компанії на аудіозаписі.

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Більше читайте у статті ЕП: На кордоні з Україною – висипають зерно, а з Білоруссю – вільний трафік. Як Польща купує російську агропродукцію

Нагадаємо:

За 2023 рік Польща імпортувала з Росії товарів на 2,6 млрд дол, а з Білорусі – на 450 млн дол. Якщо поглянути лише на аграрну продукцію, то її імпорт з Росії в Польщу сягнув 117 млн дол та перевищив рівень 2021 року, тобто рівень до повномасштабної війни.