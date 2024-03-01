Індекс Nasdaq вперше з 2021 року закрився на рекордній позначці на бумі ШІ

У четвер технологічний індекс Nasdaq Composite закрився на рекордно високому рівні з 2021 року, зі зростанням на 0,9%.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Індекс високотехнологічних компаній зріс на 0,9%, перервавши серію з 569 торгових днів без нового максимуму. S&P 500 піднявся на 0,5%, також встановивши новий рекорд, а Dow Jones Industrial Average зріс на 0,1%, або на 47 пунктів.

Січень і лютий стали найкращими двома місяцями для початку року для Dow і S&P 500 з 2019 року. Індекс Nasdaq цього року зріс на 7,2%", - пише WSJ.

Реклама:

Згідно з даними CME FedWatch Tool, торговці деривативами зараз оцінюють ймовірність того, що Федрезерв знизить процентні ставки на своєму травневому засіданні в 21%, що трохи вище, ніж 19% до публікації даних по інфляції в четвер.

Сезон звітності за четвертий квартал майже завершився, "члени клубу S&P 500" повідомили про сукупне зростання прибутків на 3,9%, причому більшу частину цього зростання забезпечила лише невелика кількість компаній, додає газета.

Що стосується окремих акцій, то Hormel Foods подорожчав на 14% після того, як його прибутки перевершили очікування Уолл-стріт. Акції Advanced Micro Devices - на 9,1%, вперше в історії перетнувши позначку в 300 мільярдів доларів.

Реклама:

Економічна правда