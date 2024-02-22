Nvidia наближається до капіталізації у 2 трильйони доларів через попит на чипи для ШІ

Акції Nvidia підскочили на 15% до рекордного рівня у 780,85 долара, що наблизило ринкову вартість компанії до 2 трильйонів доларів. Все через попит на мікросхеми штучного інтелекту, який перевищив очікування Волл-стріт.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зростання акцій Nvidia, що стали третьою за вартістю компанією США, допомогло індексу S&P 500, європейському STOXX 600 та японському Nikkei досягти рекордних максимумів.

Акції Nvidia, які цього року зросли на майже 57%, стали центральним елементом зростання на Wall Street, забезпечивши понад чверть приросту індексу S&P 500 у 2024 році.

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"Це демонструє їхню панівну позицію у сфері з неймовірно високим потенціалом зростання. Все, до чого вони торкаються в галузі напівпровідників - від робототехніки, криптовалют, штучного інтелекту та ігор до автономних транспортних засобів - вони виробляють найкращі чіпи, і, здається, людей не лякає висока вартість", - сказав головний директор з доходів GraniteShares ETFs Пол Маріно.

Якщо Nvidia досягне позначки капіталізації у 2 трильйони доларів, то вона зробить це найшвидше в історії, додавши 1 трильйон доларів всього за дев'ять місяців.

Висхідний попит на чіпи Nvidia, які використовують компанії для оновлення своїх пропозицій у сфері штучного інтелекту, допомогли їй прогнозувати вражаюче зростання доходів у першому кварталі на 233%, що перевищує очікування ринку на 208%.

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Зростання акцій Nvidia підняло ціни на акції її конкурента в галузі штучного інтелекту Advanced Micro Devices (AMD.O) на 10%, Super Micro Computer (SMCI.O) на 20%, а Arm Holdings на 9,5%. Індекс фірм-виробників чіпів Philadelphia (.SOX) додав майже 4,4%.

Nvidia, яка контролює близько 80% ринку високопродуктивних чіпів для штучного інтелекту, повідомила про зростання виручки в четвертому кварталі більш ніж утричі в річному вираженні до 22,10 мільярда доларів.

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