"Енергоатом" випустив акцій на понад 300 мільярдів
П'ятниця, 23 лютого 2024, 15:15 -
НАЕК "Енергоатом" випустила акцій на загальну суму понад 306 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"21 лютого 2024 року компанія успішно та у визначені терміни подолала черговий етап корпоратизації – отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій", - йдеться у повідомленні.
Свідоцтво надає компанії можливість залучати нові інвестиції та збільшувати капіталовкладення в енергетичний сектор. Усі акції належатимуть державі.
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Нагадаємо:
У грудні 2023 року Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДП "Енергоатом" на акціонерне товариство.
У січні відбулася державна реєстрація акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом".
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