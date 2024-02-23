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"Енергоатом" випустив акцій на понад 300 мільярдів

П'ятниця, 23 лютого 2024, 15:15 - Артур Крижний

НАЕК "Енергоатом" випустила акцій на загальну суму понад 306 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"21 лютого 2024 року компанія успішно та у визначені терміни подолала черговий етап корпоратизації – отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій", - йдеться у повідомленні.

Свідоцтво надає компанії можливість залучати нові інвестиції та збільшувати капіталовкладення в енергетичний сектор. Усі акції належатимуть державі.

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Нагадаємо: 

У грудні 2023 року Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДП "Енергоатом" на акціонерне товариство. 

У січні відбулася державна реєстрація акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом".

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