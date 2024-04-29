З різних причин є нові знеструмлення у 7 областях - "Укренерго"

Через бойові дії та технічні причини є нові знеструмлення у 7 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення у Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, негода залишила без електропостачання 1 населений пункт в Дніпропетровській області. Тривають ремонтні роботи. З інших причин на ранок знеструмлені 406 населених пунктів.

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Також, протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 204 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Нагадаємо:

У Миколаївській області вдень 28 квітня російський дрон-камікадзе типу FPV пошкодив промислове підприємство.

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