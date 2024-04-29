З різних причин є нові знеструмлення у 7 областях - "Укренерго"
Через бойові дії та технічні причини є нові знеструмлення у 7 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення у Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, негода залишила без електропостачання 1 населений пункт в Дніпропетровській області. Тривають ремонтні роботи. З інших причин на ранок знеструмлені 406 населених пунктів.
Також, протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 204 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.
Нагадаємо:
У Миколаївській області вдень 28 квітня російський дрон-камікадзе типу FPV пошкодив промислове підприємство.