Влітку споживання електроенергії в Україні може зрости на 20-30%: чи критично це

Влітку споживання електроенергії в Україні можливо зросте на 20-30%, але воно покриватиметься виробництвом електрики з відновлювальних джерел, зокрема сонячних електростанцій.

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефір телемарафону, пише "РБК-Україна".

"Влітку є певне зростання обсягів споживання електроенергії. Можливо, це буде зростання на 20-30%. Але очікуємо, що в цілому ці денні піки будуть покриватися приростом виробництва електроенергії на відновлювальних джерелах, в першу чергу це сонячні електростанції", - сказав він.

За його словами, зростання виробництва на сонячних електростанціях відбувається вже зараз.

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"Тому якоїсь критичної ситуації ми не очікуємо. Так, питання ощадливого споживання буде залишатися актуальним", - повідомив Слободян та закликав до економії у вечірні години.

Нагадаємо:

Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.

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