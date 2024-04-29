За рік роботи проєкту Brave1 створили понад 1600 оборонних розробок - Федоров

Упродовж року учасники кластеру Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на загальну суму 3,2 млн доларів та вже мають 1671 defense-tech розробок.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сьогодні Brave1 працює за 12 напрямами, серед них — БпЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина тощо.

За словами Федорова, вже сьогодні за кожним напрямом є десятки технологічних рішень, які держава купує для фронту.

Реклама:

Читайте також: Український РЕБ проти російських дронів. Як вітчизняні компанії нарощують виробництво дефіцитної зброї?

Нагадаємо:

Україна вже закупила та передала Силам оборони 2 тисячі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ближньої дії вітчизняного виробництва, зокрема й так званий окопний РЕБ.

Реклама:

Протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА, загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, що займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.