Видатки держбюджету в січні довелось скоротити через відсутність фінансової допомоги від партнерів

Уряд у січні скоротив частину видатків бюджету через відсутність фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев з посиланням на дані Мінфіну.

Дефіцит державного бюджету у січні скоротився майже у 20 раз порівняно із груднем минулого року та становив 14,9 млрд грн, що є одним з найменших показників за час війни.

Від партнерів Україна отримала лише фінансування від Японії (пільгові позики і гранти) на суму 390 млн дол (14,6 млрд грн), що в 11 разів менше за аналогічний місяць минулого року.

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Фінансування усіх критично важливих видатків на оборону і соціальний захист у січні було забезпечено, насамперед, за рахунок:

суттєвого перевиконання плану по доходам - ДПС перевиконала місячний розпис на 13,8% (+7,3 млрд грн); ДМС на 30,3% (+11 млрд грн); всі доходи по загальному і спецфонду склали 154,2 млрд.грн., що є на 73% (+65,9 млрд грн) більше за січень минулого року.

пріоритезації видатків та ефективного управління бюджетною ліквідністю - у січні бюджетні видатки склали 169,3 млрд грн, в тому числі по загальному фонду – 149,5 млрд.грн (на 12,8% менше ніж за січень минулого року, в т.ч. по загальному фонду – на 18,7% менше).

Нагадуємо:

Більшу частину коштів, які Україна отримає від Європейського Союзу, спрямують на підтримку державного бюджету України.

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