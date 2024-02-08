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Количество госслужащих в прошлом году сократилось почти на 7 тысяч человек

Четверг, 8 февраля 2024, 19:55 - Анастасия Жарикова

В течение 2023 года фактическая численность работников государственных органов сократилась на 6,8 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По оперативным данным, по состоянию на 1 января в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В то же время в течение 2023 года фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.

С начала прошлого года больше всего уменьшилось количество работников:

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  • Государственной налоговой службы (-2,6 тыс. человек);
  • Госпродпотребслужбы (-927 человек);
  • аппаратов местных и апелляционных судов (-773);
  • Госказначейства (-720 человек);
  • Госгеокадастра (-492 человека).

В то же время увеличилась численность работников:

  • Пенсионного фонда (+1,3 тыс. человек);
  • Минюста (+434 человека);
  • БЭБ (+377 человек).

Всего в органах госвласти без учета сектора безопасности и обороны функционируют Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается правительством, 24 местные государственные администрации и 6 органов судебной власти.

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Экономическая правда
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