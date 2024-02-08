Количество госслужащих в прошлом году сократилось почти на 7 тысяч человек
В течение 2023 года фактическая численность работников государственных органов сократилась на 6,8 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По оперативным данным, по состоянию на 1 января в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В то же время в течение 2023 года фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.
С начала прошлого года больше всего уменьшилось количество работников:
- Государственной налоговой службы (-2,6 тыс. человек);
- Госпродпотребслужбы (-927 человек);
- аппаратов местных и апелляционных судов (-773);
- Госказначейства (-720 человек);
- Госгеокадастра (-492 человека).
В то же время увеличилась численность работников:
- Пенсионного фонда (+1,3 тыс. человек);
- Минюста (+434 человека);
- БЭБ (+377 человек).
Всего в органах госвласти без учета сектора безопасности и обороны функционируют Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается правительством, 24 местные государственные администрации и 6 органов судебной власти.
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