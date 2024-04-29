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Планові відключення застосовують щодо 200 тисяч абонентів на Харківщині

Понеділок, 29 квітня 2024, 13:30 - Володимир Тунік-Фриз

Через мережеві обмеження, У Харківській області діють мережеві обмеження для близько 204 тисяч абонентів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через обстріли залишаються знеструмленими 26,1 тисячі точок обліку. Через мережеві обмеження відключено близько 204 тисяч абонентів", - повідомляють у пресслужбі Міненерго.

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Влітку споживання електроенергії в Україні можливо зросте на 20-30%, але воно покриватиметься виробництвом електрики з відновлювальних джерел, зокрема сонячних електростанцій.

Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.

електроенергія Харків Міненергетики
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Економічна правда
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