Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї
Ілон Маск під час поїздки в Пекін, яка завершилася в понеділок, наполягав на схваленні Китаєм впровадження Tesla повного автопілота у своїх авто, що може підвищити доходи компанії в той час.
Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск прибув до китайської столиці в неділю, де, як очікується, обговорить впровадження програмного забезпечення для повного самостійного водіння (FSD) і дозвіл на передачу даних про водіння за кордон, за словами людини, обізнаної з цим питанням.
На китайському ринку Tesla знаходиться під тиском конкурентів.
Серед його поїздки була зустріч з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, який похвалив розробку Tesla в Китаї, як успішний приклад американо-китайського економічного і торговельного співробітництва, хоча державні ЗМІ не повідомили, чи обговорювали вони FSD.
З 2021 року китайські регулятори вимагають від Tesla зберігати всі дані, зібрані її китайським автопарком, у Шанхаї, через що компанія не може передавати їх назад до Сполучених Штатів.
За словами співрозмовника Reuters, Маск прагне отримати дозвіл на передачу даних, зібраних в країні, за кордон для навчання алгоритмів своїх технологій повного автопілота.
Невідомо, які ще схвалення регуляторних органів Китаю повинна буде отримати Tesla, перш ніж вона зробить FSD повністю доступною в Китаї.
Нагадаємо:
У неділю 28 квітня засновник Tesla Ілон Маск несподівано прибув у Пекін, аби обговорити із високопоставленими чиновниками країни впровадження технології повного автопілота у своїх автомобілях Tesla.