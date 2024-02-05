Від початку року майже 2 тисячі підприємців отримали доступні кредити 

інфографіка: мінфін

Від початку 2024 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали бізнесу 1 777 кредитів на 7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Зазначається, що за минулий тиждень у межах держпрограми підприємці отримали від банків 671 пільговий кредит на загальну суму 2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 533 кредити на 1,3 млрд гривень.

Загалом від початку великої війни в Україні видано 45 919 доступних кредитів на загальну суму 184,6 млрд грн, з яких станом на 29 січня поточного року:

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13,53 млрд грн – на інвестиційні цілі;

8,74 млрд грн – як антикризові кредити;

3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

36,39 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,98 млрд грн – на антивоєнні цілі.

"Усього з моменту старту програми підписано 80 741 кредитний договір на загальну суму 274,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 54 745 договорів на 120,6 млрд гривень", – пояснюють в міністерстві.

Нагадаємо:

За програмою доступних іпотек "єОселя" минулого тижня кредити отримали ше 161 родин, загалом з початку дії ініціативи - 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн.

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