Північна Корея прагне розвинути двосторонню торгівлю з Іраном

Минулого тижня північнокорейська делегація відвідала Іран і обговорила двосторонню торгівлю з іранськими урядовцями і приватним сектором.

Про це повідомив у понеділок речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, передає Reuters.

Північну Корею та Іран підозрюють у співпраці над програмами балістичних ракет, можливо, в обміні технічним досвідом і компонентами, які йдуть на їхнє виробництво.

Канаані заперечив такі заяви, заявивши, що деякі ЗМІ намагалися зробити "упереджені спекуляції, публікуючи неправдиві і безпідставні новини".

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Минулого тижня повідомлялося, що північнокорейська делегація на чолі з міністром міжнародної торгівлі здійснює рідкісний візит до Ірану.

З 27 квітня по 1 травня в Тегерані проходить шоста виставка експортного потенціалу Ісламської Республіки Іран.

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Нагадаємо:

Єврокомісія запропонує санкції щодо суден, що доставляють північнокорейську військову техніку до РФ, а також танкерів, які порушують цінову межу країн G7 на російську нафту.