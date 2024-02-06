Мінфін залучив понад 8 мільярдів від розміщення ОВДП
Міністерство фінансів на аукціонах 6 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму майже 8,4 млрд гривень в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 3,202 млрд грн.
Натомість від продажу ОВДП з терміном обігу 1,7 року надійшло 2,113 млрд грн під 17,6% річних.
Крім того, розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 57 млн грн.
Водночас було запропоновано ОВДП в доларах: 80 млн дол міністерство залучило під 3,2% з погашенням через 1 рік.
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Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціонах 30 січня розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму майже 1,6 млрд грн.
На першому аукціоні з розміщення ОВДП цьогоріч Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 млрд гривень.
Економічна правда.