У "Дії" з'явилась інтерактивна мапа укриттів

У застосунку "Дія" стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"У застосунку зʼявилася мапа укриттів, тепер кожен українець під час повітряної тривоги зможе швидко знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут", – йдеться у повідомленні.

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На інтерактивній мапі можна переглянути вид, рейтинг, фото, місткість, стан укриття, залишити відгук, поділитися локацією, а також повідомити, якщо воно зачинене, - цю інформацію передадуть до ОВА.

Крім того, можна завантажити мапу своєї області, щоб користуватися функцією без зв’язку та інтернету.

"З міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Але ви можете дізнатися їх адреси в органів місцевого самоврядування", – додали у відомстві.

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Економічна правда