У "Дії" невдовзі з'явиться можливість укладення шлюбу онлайн
У застосунку "Дія" планують невдовзі запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозв'язок.
Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами міністра, це "унікальна для всього світу послуга".
"Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу", - додав Федоров.
За його словами, завдяки онлайн-шлюбу військові зможуть одружуватися дистанційно.
При цьому Федоров запевнив, що послуга буде безпечною й одружити когось без його чи її відома буде неможливо, оскільки буде кілька етапів верифікації.
Наразі на порталія "Дія" доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу - там можна обрати місце, час і формат проведення церемонії.
Він також висловив надію на те, що Верховна Рада невдовзі проголосує в першому читанні за запуск послуги розмитнення в "Дії".
Крім цього, Федоров наголосив, що у Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів.
Він також анонсував, що у лютому планують відкрити код "Дії".
Економічна правда