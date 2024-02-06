У "Дії" невдовзі з'явиться можливість укладення шлюбу онлайн

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У застосунку "Дія" планують невдовзі запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозв'язок.

Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, це "унікальна для всього світу послуга".

"Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу", - додав Федоров.

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За його словами, завдяки онлайн-шлюбу військові зможуть одружуватися дистанційно.

При цьому Федоров запевнив, що послуга буде безпечною й одружити когось без його чи її відома буде неможливо, оскільки буде кілька етапів верифікації.

Наразі на порталія "Дія" доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу - там можна обрати місце, час і формат проведення церемонії.

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Він також висловив надію на те, що Верховна Рада невдовзі проголосує в першому читанні за запуск послуги розмитнення в "Дії".

Крім цього, Федоров наголосив, що у Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів.

Він також анонсував, що у лютому планують відкрити код "Дії".

Економічна правда