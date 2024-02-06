Збій у "Дії" під час Нацвідбору: причиною стало рекордне навантаження

Причиною збою у роботі "Дії" стало рекордне навантаження – майже 19 мільйонів запитів за першу хвилину голосування під час Нацвідбору на "Євробачення".

Про це пише Forbes.

Протягом першої хвилини після оголошення старту глядацького голосування на Нацвідборі до "Євробачення", застосунок "Дія" отримав 18 846 784 запити від українців, розповів керівник команди мобільної розробки в "Дії" Євген Горбачов.

До усунення збою Мінцифри залучила фахівців monobank та однієї з найбільших ІТ-компаній, пише Forbes.

Реклама:

Збій трапився на етапі взаємодії застосунку та його баз даних, пояснив один зі співрозмовників серед залучених фахівців. Причина – непристосованість до великої кількості запитів алгоритму, за яким "Дія" звертається до баз даних для ідентифікації користувача, що намагається проголосувати.

Пік одномоментної активності спричинив навантаження на інформаційні системи, які передають дані з реєстрів, каже Горбачов.

"Коли людина натискала "Спробувати ще раз", то генерувала додаткові запити, що створювало до черги, які вже і так перевантажували нас", – розповідає він.

Реклама:

Нагадаємо:

Близько 20:40 3 лютого під час Нацвідбору на Євробачення у сервісі "Дія" стався збій. Сам застосунок продовжував працювати, однак сервіс для голосувань був недоступним.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за вечір 3 лютого застосунок "Дія" відвідала найбільша кількість користувачів в історії, по 15 тисяч запитів на секунду.