Мінцифри і Міноборони працюють над електроннним військовим квитком – він буде не в "Дії"

Фото: мінцифри

Мінцифри разом із Міноборони працюють над запровадженням електронного військового квитка, при цьому він буде не в "Дії".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в "Дії". Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", - заявив Федоров.

Він підкреслив, що питання запровадження електронного військового квитка все ще опрацьовується.

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"Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує таку новину", – резюмував міністр.

"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у "Дії" не буде теж", - пояснив він.

Нагадуємо:

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23 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) через електронні повідомлення.

Згідно з новим проєктом закону про мобілізацію, в Україні будуть надсилати повістки про виклик до ТЦК в електронний кабінет призовника. У середу, 7 лютого, Верховна рада підтримала законопроєкт у першому читанні. До другого читання відбудеться внесення правок.

Тим часом у Мінцифри неодноразово заявляли, що електронних повісток в "Дії" не буде.

Економічна правда