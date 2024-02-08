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В "Дії" появилась интерактивная карта укрытий

Четверг, 8 февраля 2024, 16:10 - Экономическая правда

В приложении "Дія" стала доступна интерактивная карта укрытий - с её помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и сообщить, если укрытие закрыто.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В приложении появилась карта укрытий, теперь каждый украинец во время воздушной тревоги сможет быстро найти ближайшее безопасное место, просмотреть информацию и проложить маршрут", - говорится в сообщении.

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На интерактивной карте можно просмотреть вид, рейтинг, фото, вместительность, состояние укрытия, оставить отзыв, поделиться локацией, а также сообщить, если оно закрыто, – эту информацию передадут в ОВА.

Кроме того, можно загрузить карту своей области, чтобы использовать функцию без связи и интернета.

"Из соображений безопасности карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Но вы можете узнать их адреса у органов местного самоуправления", – добавили в ведомстве.

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Экономическая правда

Дія
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