Компанії з Індії цікавляться придбанням підприємств в Україні – Фонд держмайна
Четвер, 8 лютого 2024, 15:52 -
Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною - принаймні три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств.
Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль за результатами зустрічі з представниками посольства Індії в Україні.
"Індія працює над розширенням торгівельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств", - написав він.
Під час зустрічі Коваль також розповів індійським дипломатам про можливості для потенційних інвесторів. Зокрема, про обʼєкти оренди та приватизації. А також про нові напрямки в роботі Фонду держмайна - Земельний банк та санкційне майно.
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Економічна правда
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