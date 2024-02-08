Компанії з Індії цікавляться придбанням підприємств в Україні – Фонд держмайна

Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною - принаймні три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств.

Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль за результатами зустрічі з представниками посольства Індії в Україні.

"Індія працює над розширенням торгівельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств", - написав він.

Під час зустрічі Коваль також розповів індійським дипломатам про можливості для потенційних інвесторів. Зокрема, про обʼєкти оренди та приватизації. А також про нові напрямки в роботі Фонду держмайна - Земельний банк та санкційне майно.

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Економічна правда