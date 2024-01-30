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Вперше конфісковані кошти підсанкційних осіб надійшли до держбюджету

Вівторок, 30 січня 2024, 19:58 - Олексій Павлиш
 
Володимир Сальдо
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До держбюджету надійшло понад 32 мільйони гривень коштів, конфіскованих за рішенням суду у підсанкційних осіб.

Про це заявив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

"Сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет. Мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Ворон та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски", - написав Коваль.

"Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів", - додав він.

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Нагадаємо:

У травні 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.

У лютому 2023 року повідомлялось, що Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски загальною вартістю 10 мільярдів гривень.

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Ексзаступник Ммністра юстиції України Дмитро Ворона (2012-2014 рр.) з 2018 року почав працювати позаштатним радником "голови" окупованого Криму, у 2020 році обіймав посаду голови корпорації розвитку так званої "Республіки Крим".

У вересні 2022 року був призначений радником т.зв. "голови Запорізької військово-цивільної адміністрації", що діє на тимчасово окупованих територіях. Зараз він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області. Активи Ворони ВАКС конфіскував наприкінці липня 2023 року.

Економічна правда

Фонд держмайна фінанси Дерипаска
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