Компании из Индии интересуются приобретением предприятий в Украине – Фонд госимущества

Индия работает над расширением торгового сотрудничества с Украиной - по крайней мере три индийские компании заинтересованы в покупке украинских предприятий.

Об этом заявил глава ФГИУ Виталий Коваль по результатам встречи с представителями посольства Индии в Украине.

"Индия работает над расширением торгового сотрудничества, поэтому многие их компании готовы выходить на международный рынок. Уже есть как минимум три индийские компании, которые заинтересованы в покупке украинских предприятий", - написал он.

Во время встречи Коваль также рассказал индийским дипломатам о возможностях для потенциальных инвесторов. В частности, об объектах аренды и приватизации. А также о новых направлениях в работе Фонда госимущества - Земельном банке и санкционном имуществе.

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Экономическая правда