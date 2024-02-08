Компании из Индии интересуются приобретением предприятий в Украине – Фонд госимущества
Индия работает над расширением торгового сотрудничества с Украиной - по крайней мере три индийские компании заинтересованы в покупке украинских предприятий.
Об этом заявил глава ФГИУ Виталий Коваль по результатам встречи с представителями посольства Индии в Украине.
"Индия работает над расширением торгового сотрудничества, поэтому многие их компании готовы выходить на международный рынок. Уже есть как минимум три индийские компании, которые заинтересованы в покупке украинских предприятий", - написал он.
Во время встречи Коваль также рассказал индийским дипломатам о возможностях для потенциальных инвесторов. В частности, об объектах аренды и приватизации. А также о новых направлениях в работе Фонда госимущества - Земельном банке и санкционном имуществе.
Экономическая правда