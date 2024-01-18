На Ocean Plaza "висить" кредит перед Ротенбергом на майже 7 мільярдів

Аркадію Ротенбергу показують ТРЦ Ocean Plaza у 2012 році Forbes

Компанія-власник торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві ТОВ "ІС Либідь" має боргові зобов'язання в розмірі 6,7 мільярда гривень.

Про це йдеться у статті ЕП.

Кредит оформлений на кіпрську компанію Ethoder Investments Limited, кінцевими бенефіціарними власниками якої є діти російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Протягом 2014-2021 років "ІС Либідь" переказала Ethoder Investments Limited 159 млн дол. Усі виплати за кредитом "ІС Либідь" припинила в лютому 2022 року. Залишок по заборгованості станом на січень 2024 року становить 177,4 млн дол.

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У 2023 році держава націоналізувала частку Ротенберга в "ІС Либідь" в розмірі 66,65%. Також президент Володимир Зеленський наклав санкції на Ethoder Investments Limited.

Фонд держмайна планує продати свою частку в "ІС Либідь" у 2024 році. Непогашений кредит є проблемою для ФДМУ та нових власників, бо заставою за ним є сама будівля ТРЦ.

"У будь-який момент іпотекодержатель (кіпрська компанія Ротенберга – ред) може сказати, що з ним не розрахувалися, і звернутися до суду про стягнення прав на нерухоме майно і земельну ділянку", – пояснив поінформований співрозмовник ЕП.

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Як держава може очистити актив перед приватизаційним аукціоном, читайте у матеріалі: Пастка Ротенберга. Разом з Ocean Plaza держава "націоналізувала" семимільярдний кредит

Економічна правда