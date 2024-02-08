У США понад 200 провідних техкомпаній приєднались до консорціуму з безпеки ШІ
Адміністрація президента США Байдена заявила, що понад 200 провідних компаній в галузі штучного інтелекту, серед них - OpenAI, Google та інші, приєдналися до нового Інституту-консорціуму з безпеки ШІ (AISIC).
Про це пише Reuters.
До Консорціуму Інституту безпеки ШІ США (AISIC), зокрема, увійшли OpenAI, Google, Anthropic і Microsoft, а також материнська компанія Facebook - Meta Platforms, Apple, Amazon та Nvidia.
"Уряд США відіграє важливу роль у встановленні стандартів і розробці інструментів, необхідних для зменшення ризиків і використання величезного потенціалу штучного інтелекту", - йдеться в заяві міністерки торгівлі США Джини Раймондо.
До консорціуму входять BP, Cisco Systems, IBM, Hewlett Packard, Mastercard, Qualcomm та Visa, а також основні великі наукові та урядові установи. Нове обʼєднання працюватиме у складі Інституту безпеки штучного інтелекту США (USAISI).
Перед групою поставлено завдання працювати над пріоритетними заходами, викладеними в жовтневому указі Байдена про ШІ, "включаючи розробку керівних принципів для перепідготовки, оцінки можливостей, управління ризиками, безпеки та захисту, а також маркування такого контенту водяними знаками".
Минулого року найбільші компанії, що займаються розробкою ШІ, пообіцяли ставити водяні знаки на контент, створений за допомогою ШІ, щоб зробити технологію безпечнішою.
У грудні Міністерство торгівлі США заявило, що робить перший крок до написання ключових стандартів і рекомендацій щодо безпечного розгортання та тестування ШІ.
Консорціум стане найбільшою групою з тестування та оцінки і зосередиться на створенні основ для "нової науки про вимірювання в галузі безпеки ШІ", - заявили в міністерстві.
Економічна правда