Китай вперше за 20 років втратив лідерство в імпорті товарів до США

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Вперше за понад два десятиліття Китай поступився Мексиці першістю в імпорті товарів до Сполучених Штатів за 2023 рік.

Про це повідомляє ABC News.

Згідно з даними опублікованими міністерством торгівлі США вартість товарів, імпортованих Вашингтоном з Мексики, зросла майже на 5% з 2022 по 2023 рік, до більш ніж 475 млрд доларів. Водночас вартість китайського імпорту впала на 20% до 427 млрд доларів.

Востаннє мексиканські товари, імпортовані США, перевищували вартість китайського імпорту в 2002 році.

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Економічні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм серйозно погіршилися в останні роки, оскільки Пекін вів агресивну торгову боротьбу і робив зловісні військові жести на Далекому Сході.

Як альтернативу офшорингу виробництва в Китай, яким американські корпорації вже давно займаються, адміністрація Байдена закликала компанії шукати постачальників у країнах-союзниках або повертати виробництво до Сполучених Штатів.

Порушення ланцюгів постачання, пов'язані з пандемією COVID-19, також змусили американські компанії шукати постачальників ближче до Сполучених Штатів.

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Мексика опинилася серед бенефіціарів зростаючого відходу від залежності від китайських заводів. Деякі китайські виробники відкрили заводи в Мексиці, щоб скористатися перевагами 3-річної торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, яка дозволяє безмитно торгувати в Північній Америці багатьма товарами.

Крім того, деякі галузі - особливо автовиробники - створили заводи по обидва боки кордону, які залежать один від одного в плані стабільного постачання запчастин.

Загалом найбільше падіння китайського імпорту відбулося в комп'ютерах та електроніці, а також хімікатах і фармацевтиці - в усіх політично чутливих категоріях.

Загалом, дефіцит США в торгівлі товарами з рештою світу - розрив між вартістю того, що США продають, і тим, що вони купують за кордоном - минулого року скоротився на 10% до 1,06 трильйона доларів.

Економічна правда.