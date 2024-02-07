Висновки слідчих показали, що у літаку Boeing MAX 9 були відсутні болти кріплення дверей

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Літак Alaska Airlines, Boeing 737 MAX 9 не мав болтів кріплення дверної панелі, яка відлетіла під час польоту 5 січня, що ставить нові питання у справі.

Про це повідомляє Reuters.

У дверній панелі, яка відлетіла від літака Boeing 737 MAX 9 під час польоту 5 січня, як виявилося, не вистачало чотирьох ключових болтів, згідно з попереднім звітом американських слідчих, який дав перший офіційний погляд.

Як зазначається, заглушка дверної панелі мала закріплюватись чотирма болтами, а потім підкріплюватись "стопорними фітингами" в 12 різних місцях вздовж бокової частини заглушки і дверної рами.

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Відсутність цих болтів під час польоту є ознакою серйозних прогалин у питанні контролю якості літаків.

Заглушка була виготовлена компанією Spirit AeroSystems, колишньою дочірньою компанією Boeing. Деталь була виготовлена на потужностях Spirit в Малайзії і доставлена на завод у Вічіті, штат Канзас, в травні 2023 року.

Пізніше Boeing знімав заглушку для усунення проблем із заклепками.

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У звіті Національної ради з безпеки на транспорті США актуалізують питання про те, хто перший встановив болти першим, Spirit AeroSystems, або Boeing? Також, чому зняття панелі не було достатньо задокументовано.

Панель, що відлетіла, була знайдена на задньому дворі в передмісті Портленда, штат Орегон, але Нацрада не змогло знайти болти. Вона також провело обширні тести і аналіз, щоб визначити, чи були вони присутні до катастрофи, чи були відкручені під час інциденту, йдеться в повідомленні.

На фото у звіті видно три видимі місця, де відсутні болти, а четверте місце закрите ізоляцією.

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Нагадаємо:

У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.