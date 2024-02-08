В США более 200 ведущих техкомпаний присоединились к консорциуму по безопасности ИИ

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Администрация президента США Байдена заявила, что более 200 ведущих компаний в области искусственного интеллекта, среди них - OpenAI, Google и другие, присоединились к новому Институту-консорциуму по безопасности ИИ (AISIC).

Об этом пишет Reuters.

В Консорциум Института безопасности ИИ США (AISIC), в частности, вошли OpenAI, Google, Anthropic и Microsoft, а также материнская компания Facebook - Meta Platforms, Apple, Amazon и Nvidia.

"Правительство США играет важную роль в установлении стандартов и разработке инструментов, необходимых для уменьшения рисков и использования огромного потенциала искусственного интеллекта", - говорится в заявлении министра торговли США Джины Раймондо.

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В консорциум также входят BP, Cisco Systems, IBM, Hewlett Packard, Mastercard, Qualcomm и Visa, а также основные крупные научные и правительственные учреждения. Новое объединение будет работать в составе Института безопасности искусственного интеллекта США (USAISI).

Перед группой поставлена задача работать над приоритетными мерами, изложенными в октябрьском указе Байдена об ИИ, "включая разработку руководящих принципов для переподготовки, оценки возможностей, управления рисками, безопасности и защиты, а также маркировки такого контента водяными знаками".

В прошлом году крупнейшие компании, занимающиеся разработкой ИИ, пообещали ставить водяные знаки на контент, созданный с помощью ИИ, чтобы сделать технологию более безопасной.

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В декабре Министерство торговли США заявило, что делает первый шаг к написанию ключевых стандартов и рекомендаций по безопасному развертыванию и тестированию ИИ.

Консорциум станет крупнейшей группой по тестированию и оценке и сосредоточится на создании основ для "новой науки об измерениях в области безопасности ИИ", - заявили в министерстве.

Экономическая правда