Нафта дорожчає на нижчому, ніж очікувалось, зростанні запасів в США

reuters

Ціни на нафту зростають третій день поспіль після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США виросли менше, ніж очікувалося, а зниження прогнозу зростання видобутку в США послабило побоювання з приводу потенційного надлишку пропозиції.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів до 78,69 доларів за барель станом на 07:28 за Гринвічем.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подрожчала на 13 центів, до 73,44 дол.

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Дані Американського інституту нафти показали, що запаси нафти в США зросли на 670 тис барелів за тиждень до 2 лютого, що значно нижче прогнозів аналітиків, опитаних Reuters, про зростання на 1,9 мільйона барелів.

У вівторок Управління енергетичної інформації США (EIA) знизило прогноз зростання внутрішнього видобутку нафти на 2024 рік на 120 тис барелів на добу, до 170 тис барелів, що значно нижче минулорічного зростання видобутку на 1,02 млн барелів на день.

EIA також прогнозує, що видобуток у США не перевищить рекорд грудня 2023 року - понад 13,3 млн барелів на добу - до лютого 2025 року.

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Цей прогноз посилює аргументи на користь того, що ринок нафти буде збалансованим у 2024 році, зазначають аналітики Haitong Futures.

Тим часом американські, катарські та єгипетські посередники підготували дипломатичний поштовх для подолання розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС щодо плану припинення вогню в Газі після того, як угруповання відповіло на пропозицію про тривалу паузу в бойових діях і звільнення заручників.

Трейдери також стежать за ситуацією на Близькому Сході, особливо за нападами бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, на судна в Червоному морі, що порушило рух через Суецький канал.

Економічна правда