У РФ визнали неможливість зупинити конфіскацію заморожених на Заході резервів

Російська влада не бачить реальних можливостей перешкодити конфіскації 300 млрд доларів валютних резервів РФ, заморожених західними країнами після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, наближених до влади в Кремлі.

Зокрема, джерела розповідають про настрої, що панують у російському уряді та Центральному банку.

За їхніми словами, хоча публічно чиновники погрожують жорсткими заходами у відповідь і планують судитися, якщо сотні мільярдів заморожених суверенних активів буде вилучено та передано Україні, на ділі в Москві вважають, що резерви вже де-факто втрачено.

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"У душі всі вже попрощалися з резервами", - сказало одне з джерел Reuters.

У Москві вважають, що європейські країни піддадуться тиску США, і влада РФ навряд чи зможе перешкодити конфіскації.

Незважаючи на це, Росія в будь-якому разі подаватиме позов.

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"Це буде обов'язково. Це ніби ритуал такий. Ми не змиримося, будемо боротися", - повідомило джерело Reuters.

Нагадуємо:

Раніше представники Кремля заявляли, що Європа зіткнеться з неминучими юридичними наслідками в разі конфіскації російських резервів.

За даними Bloomberg, Центробанк РФ уже найняв юристів, які відстоюватимуть його позицію в судах, і близький до угоди з кількома фірмами.

Крім того, російська влада доручила експертам вивчити закордонне законодавство, що стосується питання, і прецеденти, які мали місце в інших країнах, розповідали джерела агентства.