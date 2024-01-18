У РФ визнали неможливість зупинити конфіскацію заморожених на Заході резервів
Російська влада не бачить реальних можливостей перешкодити конфіскації 300 млрд доларів валютних резервів РФ, заморожених західними країнами після повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, наближених до влади в Кремлі.
Зокрема, джерела розповідають про настрої, що панують у російському уряді та Центральному банку.
За їхніми словами, хоча публічно чиновники погрожують жорсткими заходами у відповідь і планують судитися, якщо сотні мільярдів заморожених суверенних активів буде вилучено та передано Україні, на ділі в Москві вважають, що резерви вже де-факто втрачено.
"У душі всі вже попрощалися з резервами", - сказало одне з джерел Reuters.
У Москві вважають, що європейські країни піддадуться тиску США, і влада РФ навряд чи зможе перешкодити конфіскації.
Незважаючи на це, Росія в будь-якому разі подаватиме позов.
"Це буде обов'язково. Це ніби ритуал такий. Ми не змиримося, будемо боротися", - повідомило джерело Reuters.
Нагадуємо:
Раніше представники Кремля заявляли, що Європа зіткнеться з неминучими юридичними наслідками в разі конфіскації російських резервів.
За даними Bloomberg, Центробанк РФ уже найняв юристів, які відстоюватимуть його позицію в судах, і близький до угоди з кількома фірмами.
Крім того, російська влада доручила експертам вивчити закордонне законодавство, що стосується питання, і прецеденти, які мали місце в інших країнах, розповідали джерела агентства.