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НБУ на міжбанку за тиждень продав майже 1 мільярд доларів з резервів

Неділя, 24 грудня 2023, 10:40 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 18 по 22 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 978,4 млн доларів і купив 1,13 млн доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 978,4 млн доларів, що на 114,69 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 863,71 млрд дол. 

При цьому регулятор купив 1,13 млн доларів, а тижнем раніше – 1,2 млн. 

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 27,937 млрд доларів, а купив – 218,98 млн доларів. 

Економічна правда. 



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